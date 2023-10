Były kadrowicz miażdży reprezentację Polski. "Nie mamy żadnych perspektyw"

Wydawać by się mogło, że po reprezentacja Polski wyciągnęła wnioski po czerwcowej porażce w Kiszyniowie. Wówczas po zakończonym spotkaniu w mediach padały słowa: rozczarowanie, kompromitacja, blamaż . Niestety po ostatnim starciu z Mołdawią znów pojawiły się głosy krytyki pod adresem naszych Orłów. "Biało-Czerwoni" w niedzielę (15.10) zremisowali na PGE Narodowym 1:1 z rywalem, który obecne zajmuje 159. miejsce w rankingu FIFA i tym samym po raz kolejny skomplikowali sobie sytuację w eliminacjach do Euro. Po ostatnim gwizdku sędziego głos w mediach zabrał Piotr Zieliński , który pod nieobecność Roberta Lewandowskiego został kapitanem drużyny. Zawodnik włoskiego klubu, podobnie jak jego koledzy nie zamierzał koloryzować faktów.

"Wygrywamy dwa mecze z Wyspami Owczymi i raz z Albanią. Po losowaniu tej grupy to wiadomo... Wszyscy myśleli, że o awans nie będzie tak trudno. Że awans będzie łatwy. Że pewnie dzisiaj byśmy się spotykali i powinniśmy być zakwalifikowani na Euro, nie? Na tę chwilę trochę ciężko nam wszystko wychodzi. Co mogę więcej powiedzieć? Jest jak jest. Taki mamy okres, trzeba to przeboleć" - przyznał.