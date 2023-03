Były kadrowicz diagnozuje problem Polaków. "Tak nie da się wygrywać"

Po bolesnej porażce 1:3 z Czechami , reprezentanci Polski musieli szybko zresetować głowy, na co podczas niedzielnej konferencji prasowej zwracał uwagę Jan Bednarek . Już dziś "Biało-Czerwoni" zmierzą się na Stadionie Narodowym z Albanią , chcąc zmazać piątkową plamę i odbudować zaufanie kibiców .

Kosowski: Reprezentacja tego potrzebowała

Były reprezentant - Kamil Kosowski, sugeruje jednak w swoim felietonie dla "Przeglądu Sportowego", że zimny prysznic zafundowany przez Czechów, może pozytywnie wpłynąć na podopiecznych Santosa. Diagnoza 45-latka jest prosta, ale dosadna - bez walki i biegania, nie ma co myśleć o zwycięstwie. Ma on nadzieję, że właśnie to uświadomili sobie nasi zawodnicy w piątek.