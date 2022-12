Dziś Polski Związek Piłki Nożnej oficjalnie poinformował, że wygasająca 31 grudnia umowa Czesława Michniewicza nie zostanie przedłużona. A w praktyce oznacza to, że nie jest on już selekcjonerem.

Wszystko przez afery z premiami, fatalny styl gry na mistrzostwach świata w Katarze, niezadowolenie kadrowiczów oraz toksyczne wojny z dziennikarzami. Co więcej, jak dowiedziała się Interia, Robert Lewandowski miał nawet dzwonić do Cezarego Kuleszy, by przekazać prezesowi PZNP stanowisko zespołu, który po wydarzeniach z ostatnich tygodni nie wyobrażał sobie dalszej współpracy z Michniewiczem.