Wokół towarzyskiego meczu z Niemcami narosło sporo dyskusji, w dużej mierze wywołanych przez samego Fernando Santosa , który podważał słuszność rozgrywania takiego sparingu akurat przed meczem o punkty z Mołdawią . Selekcjoner wprost przyznawał, że gdyby to zależało tylko od niego, to nie zorganizowałby w ogóle takiego spotkania.

"Gdybym mógł podjąć decyzję, to nie zorganizowałbym tego. Z technicznego punktu widzenia to bezużyteczne spotkanie. Niemcy w niczym nie przypominają Mołdawii. Mimo to podejdę do tego meczu towarzyskiego jak do każdego innego, bo nienawidzę przegrywać" - mówił na mówił na konferencji prasowej konferencji prasowej .