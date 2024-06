Był odkryciem Euro, zakochała się w nim cała Polska. Później przyszło najgorsze

Kadencja Adama Nawałki do dziś wspominana jest z zauważalną nostalgią. Trener, który nie miał szczególnie dużego społecznego kredytu zaufania, okazał się strzałem w dziesiątkę ówczesnego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Bońka. I choć końcówka pracy Nawałki kojarzy się z zupełnie zawalonym mundialem w Rosji, kibice są selekcjonerowi wdzięczni za niesamowite emocje podczas Euro 2016 we Francji.

Członkiem kadry był 19-letni Bartosz Kapustka . Przebojowy pomocnik rozgrywał dobry sezon w barwach Cracovii , a trener doceniał zawodników z Ekstraklasy. Debiut w narodowych barwach nastolatek zaliczył we wrześniu 2015 roku. I to debiut od razu z golem - Kapustka trafił przeciwko Gibraltarowi w wygranym 8:1 spotkaniu.

W kolejnych miesiącach młody piłkarz wystąpił jeszcze w sześciu spotkaniach. Dostarczał niemało argumentów, aby zabrać go na czempionat. Pokazywał wysoką dyspozycję, zapewniał też liczby. Zaliczył gola i asystę przeciwko Islandii , a także ostatnie podanie w konfrontacji z Czechami . Ostatecznie znalazł się w 23-osobowej grupie , która poleciała do Francji.

Euro 2016: Bartosz Kapustka obok Iniesty i Modricia

W pierwszej kolejce fazy grupowej Polacy mierzyli się z Irlandią Północną . Nasza kadra wygrała 1:0 , a do bramki rywali trafił Arkadiusz Milik . Po meczu najwięcej mówiło się jednak nad Wisłą nie o strzelcu gola, a o 19-letnim Bartoszu Kapustce. Młodzian był w tym spotkaniu świetny - brał na siebie grę, podawał celnie, stwarzał niebezpieczeństwo, nie bał się wchodzić w pojedynki. Występ młodszego kolegi we vlogu na kanale "Łączy Nas Piłka" podsumował Wojciech Szczęsny :

To jak zagrał, to jest skandal! Nie można tak grać w wieku 19 lat!

Bartosz Kapustka odbił się od Premier League

Po udanym dla siebie Euro Kapustka postanowił spróbować sił poza Ekstraklasą. Skusiła go propozycja świeżo upieczonego mistrza Anglii - Leicester City. Polak trafił do klubu za pięć milionów euro i liczył na podbój Premier League. Niestety - okazało się, że to dla niego za wysokie progi. Kapustka nie przebił się do pierwszego składu i po dwóch wypożyczeniach opuścił Anglię. W 2020 roku przeniósł się do Legii Warszawa. W stołecznym klubie występuje do dziś.