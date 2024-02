Burzliwy konflikt selekcjonerów. Podali sobie ręce dopiero na pogrzebie

Kiedy reprezentacja Polski pod wodzą Leo Beenhakkera po raz pierwszy w historii zakwalifikowała się do mistrzostw Europy, selekcjoner był niemal noszony na rękach. Występował w reklamach telewizyjnych, tygodnik "Wprost" wybrał go człowiekiem roku 2007 . Dostał też nowy kontrakt od prezesa PZPN-u Michała Listkiewicza jeszcze przed rozpoczęciem turnieju w Austrii i Szwajcarii.

To stało się problemem po nieudanym Euro, na którym Polska zdobyła ledwie jedną bramkę i jeden punkt. Następcą Listkiewicza został Grzegorz Lato , który na wiceprezesa ds. szkolenia wybrał Antoniego Piechniczka . Trenera, który doprowadził kadrę do ostatniego dużego sukcesu na mistrzostwach świata w 1982 r., a potem był jeszcze selekcjonerem w latach 90.

Leo Beenhakker zaszokował piłkarską Polskę. "Piechniczek nie istnieje"

Beenhakker nie pozostał mu dłużny. Na mocne słowa pozwolił sobie w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego". Wytykał w nim Piechniczkowi, że chowa się w przeszłości polskiego futbolu. " Cała jego egzystencja sprowadza się do wygadywania jakichś bzdur na mój temat . Zostawmy go" - perorował Beenhakker.

Ja nie mam z nikim wojny. To Piechniczek ma jakiś problem ze mną. Dla mnie ten facet nie istnieje!

Te już wywołało w Polsce burzę. Do akcji wkroczył Lato, który wziął stronę Piechniczka, swojego byłego trenera, ale starał się lawirować między oboma szkoleniowcami. W końcu, w grudniu 2008 r., zorganizował ich rozmowę, a po niej pokazową, wspólną konferencję prasową .

Na niej Beenhakker przeprosił - ale jakby nie do końca.

" Nie wycofuję niczego, co powiedziałem, oprócz słów, że Antoni Piechniczek nie istnieje . Poniosło mnie. Nie powinienem tak się wypowiadać, ale te słowa padły, za co jeszcze raz przepraszam" - stwierdził. Na zachwyconego nie wyglądał.

Piechniczek niby siedział obok, ale i on raczej cedził słowa o tym, że przeprosiny przyjmuje i zapewnia Holendrowi wszelką pomoc. Na koniec obaj wymienili uścisk dłoni - na prośbę fotoreporterów . Uśmiechów nie było, wszystko wyglądało raczej na spektakl dla mediów.

W jednej kościelnej ławce. Antoni Piechniczek przetrwał, Leo Beenhakker nie

Tyle że niemal w tym samym czasie trener medalistów z 1982 r. w ostrych słowach przyganiał Holendrowi na łamach prasy. Wzburzyła go nowa inicjatywa Beenhakkera, który oprócz prowadzenia polskiej kadry zapragnął doradzać Feyenoordowi Rotterdam. I mimo sprzeciwu Laty pomysł zrealizował. "Gdybym ja był prezesem, to złapałbym go za krawat i kazał stąd wypiep..." - nie owijał w bawełnę Piechniczek.