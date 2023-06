Dyskusja o stylu gry reprezentacji Polski trwa już w zasadzie od kadencji Jerzego Brzęczka. Wtedy co prawda jego reprezentacja regularnie wygrywała, tak jak chociażby w eliminacjach Euro 2020, jednak na ówczesnego selekcjonera spadała krytyka za słabą jakość gry "Biało-Czerwonych", co zresztą finalnie doprowadziło do jego zwolnienia. Podobnie było w przypadku Czesława Michniewicza, który mimo wywalczenia pierwszego od 1986 roku awansu do 1/8 finału mistrzostw świata, również musiał przyjąć ogromne głosy krytyki. Teraz wracają one ponownie.

Reprezentacja Polski. Zbigniew Boniek broni Wojciecha Szczęsnego

Głos w tej sprawie na przedmeczowej konferencji prasowej w Kiszyniowie zabrał Wojciech Szczęsny. Doświadczony golkiper nawiązał także do kadencji Paulo Sousy, bo za czasów pracy Portugalczyka kadra często starała się grać odważniej. "Zdecydowanie wolę takie zwycięstwa jak z Niemcami, niż grać ofensywnie i zremisować 3:3 z Węgrami, albo przegrać 2:3 ze Szwecją" - wspominał mecze z 2021 roku.

Mamy potencjał, aby grać lepiej, ale to nie stanie się z dnia na dzień. W DNA naszej piłki jest cierpienie na boisku, szukanie kontr, stałych fragmentów gry, szybkich ataków. Generalnie nie mamy w sobie cierpliwości, żeby długo budować akcje. Ale na pewno jest potencjał, aby naszą grę poprawić ~ przyznał golkiper

Właśnie jego słowa o DNA polskiej piłki ponownie rozbudziły dyskusje wokół stylu i pomysłu na grę reprezentacji, a na samego Szczęsnego spadło trochę krytyki. W podobnym tonie o grze reprezentacji w programie "Gramy Dalej" wypowiadał się Łukasz Gikiewicz, który użył niemal identycznego sformułowania właśnie na temat zakorzenionego od pokoleń stylu gry. " My jesteśmy narodem, który musi się bronić i liczyć na cud. Wygraliśmy, bo mieliśmy Wojtka Szczęsnego. Czy my graliśmy dobrze w piłkę? No nie graliśmy" - przyznał Gikiewicz po meczu z Niemcami.

Szczęsnego w obronę postanowił wziąć Zbigniew Boniek, który zwrócił uwagę na dyspozycję 32-latka, a także przypomniał wszystkim, że w jego stylu jest rzucanie wypowiedzi z małym przymrużeniem oka i brania ich w pełni poważnie nie ma większego sensu.

Panowie zostawcie Wojtka w spokoju. Świetnie broni, jest w formie. Dwa lata temu w Opalenicy mówił zupełnie coś innego. Każdy może sobie pożartować , a wy tak wszystko na poważnie? ~ zaapelował Boniek

Najbliższą okazję do zaprezentowania ładniejszego stylu reprezentacja Polski dostanie już we wtorek 20 czerwca, kiedy o 20:45 zagra w Kiszyniowie z Mołdawią. Transmisję będzie można śledzić w Polsacie Sport Premium 1 i za pośrednictwem platformy Polsat Box Go, a relacja na żywo dostępna będzie w Interii.

