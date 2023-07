Burza wokół reprezentacji Polski. PZPN reaguje na głośną aferę. Zaskakujący ruch

W ostatnich dniach przez Polski Związek Piłki Nożnej przetoczyły się dwie medialne burze. Jedna z nich dotyczyła medialnych spekulacji w sprawie przyszłości selekcjonera reprezentacji Polski Fernando Santosa, który miał otrzymać niezwykle lukratywną ofertę z Arabii Saudyjskiej . W końcu po długim oczekiwaniu i próbach dodzwonienia się do portugalskiego trenera falę spekulacji przerwał Cezary Kulesza .

Gorące tygodnie w PZPN. Najpierw Stasiak, potem Santos

Druga sprawa dotyczyła wyjazdu naszej kadry do Kiszyniowa, który zakończył się kompromitującą porażką 2:3 z Mołdawią. Na jaw wyszło bowiem, że na pokładzie samolotu wyczarterowanego przez PZPN znalazł się skazany prawomocnym wyrokiem za działalność korupcyjną Mirosław Stasiak .