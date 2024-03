Burza w sieci. Poszło o bilety na Euro 2024. Kibicom puściły nerwy 

Cieszę się, ale nie podniecam. Ten awans był naszym obowiązkiem od losowania. Graliśmy beznadziejnie przez całe eliminacje, ale dostaliśmy szansę żeby wziąć udział w barażach i wykonaliśmy nasz obowiązek (...) Są mecze, które trzeba wygrać, przepchać, w jakikolwiek sposób. Zdobyć bramkę w 90 minucie, awansować po rzutach karnych. Ten awans daje nam odskocznię, możliwość rozpoczęcia od nowa czegoś fajnego. Bo to, co działo się przez ostatnie półtora roku, było nieakceptowalne

Problemy z biletami na Euro 2024. Kibice wyrazili się jasno

"2h oczekiwania i jak udało się zalogować, to nic już nie było", "Jak ludzie specjalnie wykupowali hurtem, żeby później odsprzedać, to nie ma co się dziwić", "Bardzo słaby sposób dystrybucji. Na Euro 2016 było tak, zgłaszałeś chęć na konkretny mecz i rodzaj biletu i później losowanie. Dzisiaj to jaka pomyłka", "Kupno to był jakiś żart", "Człowiek niby wybrał bilety do koszyka, a nie mógł kupić" - pisali zdenerwowani całą sytuację kibice na platformie X.