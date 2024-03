Burza po meczu Polaków, wymowne głosy w szatni. Zaskakujące sceny

Do 78. minuty meczu z Estonią wszystko dla reprezentacji Polski przebiegało niemal perfekcyjnie. To prawda, nasi piłkarze zmarnowali sporo sytuacji, ale i tak cieszyli się z efektownego prowadzenia 5:0.

Wtedy jednak przy odrobinie szczęścia Estończycy zdołali nas zaskoczyć, rozgrywając akcję po rzucie z autu. Wówczas Wojciech Szczęsny nie wytrzymał i w złości nakrzyczał na swoich kolegów . Bo choć wydawało się to już pewne, nie zachował czystego konta w starciu kompletnie zdominowanym przez reprezentację Polski.

Reprezentacja Polski. Wojciech Szczęsny zły po meczu, nasi piłkarze komentują

Emocje w naszym bramkarzu buzowały już najprawdopodobniej do końca meczu. Bo gdy rozległ się ostatni gwizdek arbitra, golkiper Juventusu nie celebrował zwycięstwa wraz z kolegami na murawie, lecz natychmiast - wyraźnie zdenerwowany - udał się prosto w stronę szatni . Czy tam także okazywał negatywne emocje? Głos w tej sprawie zabrali piłkarze reprezentacji Polski.

Czy Wojciech Szczęsny był zły w szatni? Nie wiem, nie widziałem go, szczerze powiem. No ale ma prawo, bo jest świetnym bramkarzem i takich sytuacji musimy się wystrzegać. Walijczycy też będą szukać swoich okazji właśnie przez stałe fragmenty, przez auty. Trzeba być uważnym i skoncentrowanym

- Wkurzył się, oczywiście że tak. Każdy się wkurzył . To jest duży minus tego spotkania, że nie udało się zachować czystego konta. Ale myślę, że musimy skupić się dziś na pozytywach. Pięć bramek strzelonych, dobra gra do przodu. I na tym powinniśmy się skupić - dodał Jakub Moder .