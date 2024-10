Reprezentacja Polski. Trener Michał Probierz zabrał głos ws. Maxiego Oyedele

A odnosząc się do sobotniego debiutanta - Maxiego Oyedele, dodał: - Max musi sobie zdać sprawę, że życie piłkarza jest trudne. Zawsze będzie oceniany. Raz będzie to krytyka, a innym razem będą go podrzucać z radości. Słuchając opinii wielu, zapominamy o jednym. My zmieniamy pokoleniowo tę drużynę, zmieniamy bardzo dużo. Popatrzmy, ilu młodych zawodników wprowadzamy i jak rywalizujemy jak równy z równym z Portugalią, bo mieliśmy dobre momenty. Przegraliśmy przez błędy indywidualne. Jeśli nie zrobimy czegoś, będzie dalej samo. Gramy ostatnio z najlepszymi w Europie, to dla nas bardzo dobra lekcja. Widać, że chcemy grać w piłkę, chcemy grać wysoko pressingiem. To pokolenie trzeba wypracować.