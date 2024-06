Burza po klęsce Polaków. Hajto nie gryzł się w język. "Po co wydawać pieniądze"

Reprezentacja Polski w piłce nożnej niestety zdążyła przyzwyczaić kibiców do tego, że w ostatnich latach zazwyczaj gra na wielkich imprezach zaledwie trzy mecze - otwarcia, o wszystko i o honor . Podczas Euro 2024 niestety nie dojdzie do wyjątku. Po pojedynku z Holandią przegranym zaledwie 1:2 i to bez Roberta Lewandowskiego , w narodzie ożywiły się nadzieje związane z ewentualnym wyjściem z grupy.

Polacy krytykowani po meczu z Austrią

Austriacy jednak w drugiej połowie piątkowego starcia pokazali podopiecznym Michała Probierza miejsce w szeregu. Na nic zdał się nawet powrót do gry kapitana, który wszedł na ostatnie trzydzieści minut konfrontacji rozgrywanej na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. Przegrana 1:3 jeszcze dawała cień szansy na awans, ale tylko w przypadku triumfu Holendrów nad Francuzami . Giganci podzielili się niestety punktami i Polacy w przyszłym tygodniu wrócą do ojczyzny .

Ja nie wiem, jak to nazwać (...) Grają dwójką dziewiątek i z tyłu nie grają na zero (...) Jest jedna rzecz. Przygotowujemy się na mistrzostwa Europy (...) Mamy najlepszą drużynę na Holandię. I proszę mi to wytłumaczyć, do jasnej cho****, mamy cztery zmiany, coś tutaj nie gra! Ktoś się pomylił z tym składem, ktoś losuje ten skład

Mocne słowa kilkanaście godzin po ostatnim gwizdku padły także z ust innych piłkarskich ekspertów. Zdzierżyć porażki "Orłów" na antenie Polsatu Sport nie mógł także Tomasz Hajto. Wielokrotny reprezentant kraju już wielokrotnie w przeszłości pokazywał, że mówi prosto z mostu, co mu się nie podoba. Nie inaczej było w programie Cafe Euro Cast. "Zastanawiam się, po co wydawać pieniądze na analityków, na obserwacje, wyjazdy, rozpracowywanie przeciwników, skoro później w ogóle nie zwracamy na to uwagi. To, co widzieliśmy przeciwko Austrii, było abstrakcyjnym zderzeniem analizy z boiskową rzeczywistością" - przekazał 51-latek, cytowany przez polsatsport.pl.