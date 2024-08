Burza po decyzji Szczęsnego. Jednoznaczne komentarze. Nawet oni się nie hamowali

Szczęsny na szerokie wody wypłynął jako zawodnik Arsenalu. W trakcie bogatej kariery bronił też barw m.in. AS Roma i Juventusu. Polscy kibice zapamiętają go jednak przede wszystkim z kapitalnych występów w kadrze. Wielkim jego popisem był mundial w Katarze, w trakcie którego obronił aż dwa rzuty karne, w tym jeden egzekwowany przez Lionela Messiego. Powtórzył tym samym wyczyn wielkiego Jana Tomaszewskiego, mając wielki udział w awansie do 1/8 finału czempionatu.

