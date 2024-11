Rywalizacja o przejęcie schedy po Szczęsnym trwa. Kiepski weekend Skorupskiego

Pod koniec sierpnia Wojciech Szczęsny poinformował o przejściu na emeryturę. Chociaż wystarczył miesiąc, by 34-latek zmienił zdanie i podpisał kontrakt z FC Barcelona, w jednej kwestii pozostał nieugięty. Ani na moment nie rozważał powrotu do reprezentacji Polski. Utrata podstawowego bramkarza zmusiła Michała Probierza do znalezienia alternatywy. Selekcjoner szybko ograniczył możliwości wyboru do dwóch opcji; ewidentnie nie zamierza dać szansy Kamilowi Grabarze. Walka o bluzę z numerem jeden rozegra się między Marcinem Bułką a Łukaszem Skorupskim.