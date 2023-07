Brzęczek krytykuje zasłużonego kadrowicza. "Chciałby być liderem, ale..."

Po ostatniej kompromitującej porażce z Mołdawią to właśnie Jan Bednarek jako pierwszy wyszedł do mediów i wypowiedział kilka gorzkich słów na temat gry reprezentacji Polski. Obrońca Southampton był szczery do bólu, a jego wypowiedź stała się symbolem tamtego blamażu.

- Uważam, że chcieliśmy tę drugą połowę zagrać na stojąco. Myśleliśmy, że ten mecz dogra się sam do końca, że zostało 45 minut i jedziemy na wakacje. Przeciwnik był głodny zwycięstwa i potrafił strzelić nam trzy gole, co jest nie do zaakceptowania - mówił po tamtym meczu Jan Bednarek.

Jan Bednarek miał być następcą Kamila Glika. Ta wymiana nie poszła najlepiej

Jan Bednarek na początku swojej przygody z reprezentacją Polski był postrzegany jako przyszły lider i naturalny następca Kamila Glika. Jednak w ostatnim czasie obrońca nie prezentuje się najlepiej ani na boisku, ani w mediach.

W ostatnim rozgorzała dyskusja na temat tego, kto powinien stać się faktycznym liderem reprezentacji Polski. Jerzy Brzęczek po porażce z Mołdawią dał do zrozumienia, że Robert Lewandowski nie posiada takiej charyzmy i osobowości jak Jakub Błaszczykowski. Zasugerował, że napastnik FC Barcelona nie jest najlepszym kapitanem.

Próżno jednak szukać kogoś, kto mógłby go w tej roli zastąpić. Charakterem najbliżej byłby zapewne Wojciech Szczęsny, ale jako bramkarz nie może brać odpowiedzialności za to, co dzieje się na boisku.

Brzęczek negatywnie ocenia grę i wypowiedzi Bednarka

Jerzy Brzęczek tym razem zabrał głos na temat Jana Bednarka. Obrońcy "Świętych" nie można co prawda odmówić szczerości i dobrych intencji, ale dyplomacja i forma boiskowa nie są aktualnie jego mocnymi stronami.

Jan Bednarek chciałby być liderem, ale na ten moment jeszcze nie do końca odpowiednio dobiera słowa. Ale przede wszystkim lider musi na boisku popełniać jak najmniej błędów. On ostatnio tych błędów popełniał sporo i przez to ta rola dla niego jest obecnie za duża ~ Jerzy Brzęczek.

Jan Bednarek do tej pory rozegrał 50 spotkań w barwach reprezentacji Polski - zdobył w nich jednego gola. Było to trafienie na mistrzostwach świata 2018 w "meczu o honor" z Japonią. Następne występy stoper będzie mógł zaliczyć w spotkaniach kwalifikacji do Euro 2024 z Wyspami Owczymi i Albanią - te odbędą się 7 i 10 września.

Fernando Santos zrobił błąd w powołaniach? "Nie wiem, czy zasady pracy Santosa są właściwe". WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Jerzy Brzęczek / Jure MAKOVEC / AFP

Jan Bednarek doznał bolesnego urazu w meczu Southampton F.C. z Tottenhamem / IMAGO/Sebastian Frej/Imago Sport and News/East News / East News