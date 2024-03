Brutalna reakcja Bońka na zwycięstwo z Estonią. Nie hamował się. "Nie potrafi grać w piłkę"

Kanonada po zmianie stron. Polacy bezlitośni dla Estończyków

To jednak nie był koniec strzelania. Kilka minut później piłka ponownie zatrzepotała w siatce, tym razem z winy Karola Metsa. Wynik na 5:0 podwyższył Sebastian Szymański i żal jedynie, że Polacy nie zanotowali czystego konta . W 78. minucie bramkę honorową dla Estonii zaliczył Martin Vetkal. Pomocnik wykorzystał bierność obrońców, a w szczególności Jana Bednarka . Wiele pretensji miał do niego Wojciech Szczęsny , który aż kipiał z wściekłości.

Boniek przejechał się po Estonii. "Nie potrafią grać w piłkę"

Polacy wygrali ostatecznie 5:1 i tym samym awansowali do finałów baraży, gdzie zmierzą się z Walią . Otarli się również o wynik typowany przed spotkaniem przez Zbigniewa Bońka . Były prezes PZPN był pewny zwycięstwa nad Estonią , czego wyraz dał w mediach społecznościowych. Po meczu w rozmowie z redakcją "Meczyki.pl" tonował jednak nastroje wokół kadry.

- Oglądałem mecz Walii z Finlandią . Gole strzelali Walijczycy, ale w piłkę lepiej grali Finowie . To pozwala nam z pewnym optymizmem spojrzeć na ten wtorkowy mecz - dodał.

Mimo pewnego prowadzenia całe spotkanie na murawie spędził Robert Lewandowski . Michał Probierz zdecydował się na zmiany wielu doświadczonych graczy, na czele z Piotrem Zielińskim, ale "Lewego" na boisku zostawił, co wzbudziło lekkie zaskoczenie części kibiców. Czy nie należało dać 35-latkowi nieco odpocząć i wcześniej go zmienić? Nie zgadza się z tym Boniek.

- A dlaczego miał schodzić? Zawodnik pokroju Lewandowskiego, kiedy gra w czwartek, a potem we wtorek, nie ma żadnych problemów, by się zregenerować. Mówienie, że zawodników trzeba oszczędzać i nie dać im grać to jest staropolskie powiedzenie i nie ma nic wspólnego z prawdą