Brutalna ocena reprezentacji Polski. Były trener się nie hamował. "Jestem zażenowany"

Reprezentacja Polski przystępowała do eliminacji do Mistrzostw Europy w roli faworyta w grupie. W końcu miała w niej rywalizować z Czechami, Albanią, Wyspami Owczymi i Mołdawią. Po losowaniu grup w mediach przeważały opinie, że była to jedna z możliwie najłatwiejszych, jakie mogły się trafić biało-czerwonym. Rzeczywistość szybko jednak zweryfikowała Polaków.