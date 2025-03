Brutalna diagnoza Kamila Grosickiego. Tuż przed meczami reprezentacji Polski

W rozmowie z portalem "WP SportoweFakty" Kamil Grosicki nie ukrywał, że wciąż bacznie śledzi mecze reprezentacji Polski, mimo że nie jest do niej powoływany. W czerwcu 2024 roku piłkarz pogoni ogłosił oficjalne zakończenie reprezentacyjnej kariery, ale wciąż czeka na swój pożegnalny mecz.

"Nie widzę lepszych". Kamil Grosicki brutalnie na temat polskich piłkarzy grających na jego pozycji

Kamil Grosicki we wspomnianej rozmowie nie owijał w bawełne i przyznał wprost, że zgadza się z tą opinią.

- Ja też interesuje się piłką i widzę, jacy piłkarze występują na mojej pozycji. Szczerze, dalej nie widzę lepszych . Nie oznacza to jednak, że mam z tym problem. Trzymam kciuki za chłopaków - wyznał Kamil Grosicki.

To doprawdy brutalna diagnoza byłego już reprezentanta Polski. Nie dlatego, że bycie gorszym od Grosickiego jest powodem do wstydu. Lider Pogoni Szczecin prezentuje naprawdę wysoką formę. Problemem jest natomiast to, że sam nie widzi obecnie lepszego polskiego piłkarza grającego na jego pozycji niż 36-letni Grosicki.