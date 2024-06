Brazylijczyk może zagrać w reprezentacji Polski. Co za wiadomość tuż przed Euro

To właśnie przy okazji styczniowego ruchu portugalskiego klubu, który zdecydował się na wypożyczenie Thiago Dombroskiego z brazylijskiego Coritiba FBC, o 21-letnim piłkarzu zrobiło się w Polsce głośno. Jak się bowiem wówczas okazało, obrońca ma polskie korzenie. - Mam polskie pochodzenie ze strony matki. Mój pradziadek Dombroski przybył do Brazylii uciekając przed wojną, a moja prababcia Szczerba i mój pradziadek Kuchta przybyli w latach 30. i pobrali się już w Brazylii - ujawniał w rozmowie z TVP Sport, przyznając, że stara się o przyznanie obywatelstwa i chciałby w przyszłości zagrać w biało-czerwonych barwach.

Brazylijczyk już z polskim obywatelstwem. Marzenia to jednak nie wszystko

To pierwsze młodemu zawodnikowi już się udało. Od 7 czerwca Thiago Dombroski może się pochwalić polskim paszportem . Wszystkie formalności zajęły prawie trzy lata - piłkarz musiał między innymi przedstawić dokumenty, potwierdzające jego pochodzenie, co okazało się nie być łatwe. - Największym problemem było znalezienie wszystkich dokumentów dotyczących moich pradziadków z rodziny Kuchtów, Dombroskich i Szczerbów. Szukanie ich zajęło mi dwa lata. Musiałem sprawdzić, jakim statkiem przypłynęli do Brazylii, w którym mieście w Polsce mieszkali - opowiada w rozmowie z TVP Sport.

Do gry w reprezentacji jeszcze jednak daleka droga. Choć jest to jedno z wielkich marzeń 21-latka, żeby w ogóle mieć na to szansę, trzeba grać, a z tym już nie jest tak kolorowo. Choć obrońca trafił do portugalskiego Portimonense w drugiej połowie stycznia, nie zagrał póki co ani minuty. Cztery razy znalazł się na ławce rezerwowych, nie dostał jednak od trenera szansy na debiut. – Przez pierwsze cztery miesiące uczyłem się tego, jak grają Europejczycy. Trener decydował się na zawodników, z którymi pracował od początku sezonu. Przyszedłem w środku sezonu i myślę, że miało to wpływ na brak szans - tłumaczy w rozmowie z dziennikarzami.