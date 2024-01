Brazylijczyk chce grać w reprezentacji Polski. "Zacząłem kurs językowy"

Utalentowany Brazylijczyk chce reprezentować Polskę. Zaczął już nawet uczyć się języka

Jak się okazuje, chętnych do występów w biało-czerwonych barwach nie brakuje. Chęć zasilenia szeregów reprezentacji Polski wyraził teraz Gabriel Knesowitsch. Brazylijczyk występuje obecnie w barwach klubu Cuiaby. 20-latek, jeśli chodzi o karierę reprezentacyjną, nie ma jeszcze żadnego doświadczenia. Jego marzeniem jest jednak dołączenie do polskiej kadry narodowej. Nie jest to wcale nierealne marzenie. Jak zdradził w rozmowie z "TVP Sport", ma on polskie (i nie tylko) korzenie. Dodatkowo, Gabriel Knesowitsch ma polski paszport, co uprawnia go do gry w biało-czerwonych barwach.