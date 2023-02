Brazylijczyk chce grać dla Polski! "Niezły pomysł, prawda?"

W 2020 roku 18-letni obecnie Zimovski podpisał kontrakt z latynoskim gigantem Sao Paulo , ale nie zdołał przebić się do pierwszego składu tej drużyny. Kilka dni temu przeniósł się do Corinthians U-20, a wcześniej występował również w Piracicaba do Capivariano.

O jego transferze poinformował skaut Wisły Płock Arkadiusz Stelmach. "Guilherme da Gama Zimovski wypożyczony do SC Corinthians Paulista. Dla 18-letniego skrzydłowego z polskim paszportem to spory przeskok. Do tej pory grał w małych klubach. Dziadek wyemigrował do Brazylii przez drugą wojnę światową. Rodzina wie co nieco o Polsce, znają parę słów" - napisał na Twitterze.