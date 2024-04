Bramkostrzelny snajper "skreślony" z kadry Probierza. Powód może niepokoić

Karol Świderski nie zdołał przejść szybkiej adaptacji po przeprowadzce do Serie A. W 11 występach zdobył tylko jedną bramkę, do siatki trafia średnio raz na 354 minuty. "Nie brałbym go na Euro, bo zagramy tylko 270 minut" - napisał złowieszczo Wojciech Kowalczyk na platformie X. Co na to selekcjoner Michał Probierz? Do finałów mistrzostw Europy pozostały 53 dni. W fazie grupowej "Biało-Czeroni" zmierzą się z Holandią, Austrią i Francją.