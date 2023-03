Fernando Santos w piątek ogłosił powołania do reprezentacji Polski na eliminacyjne mecze z Czechami i Albanią. Na spotkaniu z dziennikarzami selekcjoner odniósł się także do kwestii współpracy z kadrą Grzegorza Mielcarskiego, a także obecności polskich trenerów w jego sztabie. – Wydaje mi się, że jeśli chodzi o balans, to nie jest źle – powiedział Santos.