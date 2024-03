Reprezentacja Polski już w czwartkowy wieczór zmierzy się z Estonią, a stawką meczu rozgrywanego na PGE Narodowym będzie awans do finału baraży do Euro 2024. Zespół prowadzony przez Michała Probierza jest zdecydowanym faworytem tego starcia, a zdaniem Zbigniewa Bońka powinien wygrać ze znaczną przewagą. Były prezes PZPN pokusił się nawet o wytypowanie wyniku spotkania, na co bezlitośnie zareagowali internauci.