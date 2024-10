Boniek wychodzi z kontrą. I uderza prosto w Probierza. Burza wokół Oyedele

Tymczasem niedoświadczony zawodnik nie tylko znalazł się w meczowej kadrze, ale od razu wskoczył do wyjściowej jedenastki na bój z Portugalią w Lidze Narodów . Został ustawiony na pozycji defensywnego pomocnika. Na murawie przebywał do 66. minuty.

Boniek broni nastoletniego Oyedele. Ostrze krytyki kieruje w stronę Probierza

- Jeżeli powołuje się chłopaka, który jest na ten moment zupełnie nieprzygotowany do gry na tym poziomie, to pretensje należy mieć do trenera, do Michała. Oyedele nawet w kadrze U-21 nie ma jeszcze pewnego miejsca. Był zmiennikiem Biegańskiego, teraz gra tam Kałuziński. To na pewno jest utalentowany chłopiec, dobry, piłkarsko dojrzewający, lecz na ten moment absolutnie niegotowy na tego typu przeciwnika. Absolutnie nie rozumiem pretensji do niego - oznajmił były prezes PZPN w programie "Prawda Futbolu".