Boniek wbił "szpilę" w Probierza, ostra reakcja po losowaniu. "Trochę mnie to martwi"

Za nami losowanie grup eliminacji do mistrzostw świata, które odbędą się w 2026 roku. Swoich rywali poznała reprezentacja Polski, co naturalnie wzbudziło duże zainteresowanie w środowisku piłkarskim. Błyskawicznie na to, co działo się podczas ceremonii w Zurychu, zareagował Zbigniew Boniek, który przy okazji wbił "szpilę" w Michała Probierza. Poszło o słowa selekcjonera na temat grupowych rywali "Biało-Czerwonych".