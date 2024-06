Boniek się nie hamował i wbił szpilkę piłkarzom. To może zaboleć

Kibice w kraju nad Wisłą powoli przywykli już do tego, że na Euro decydujące mecze oglądają bez większych emocji, ponieważ reprezentacja Polski nie bierze w nich udziału. Poza jednym wyjątkiem w 2016 roku, "Biało-Czerwoni" każdy kontynentalny czempionat kończą na zaledwie trzech rozegranych spotkaniach. Nie inaczej było teraz w Niemczech. Zaczęło się co prawda obiecująco, bo od zaciętej potyczki z Holandią. Podopiecznym Michała Probierza marzenia o awansie z grupy brutalnie odebrali jednak Austriacy. Porażka 1:3, w połączeniu z wieczornym podziałem punktów Holendrów oraz Francuzów, spowodowała, iż z "Trójkolorowymi" rywalizowaliśmy tylko o honor. Gra bez presji przyniosła efekt, nasi zawodnicy wrócili do ojczyzny z jednym "oczkiem" na koncie.

