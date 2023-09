Boniek reaguje na głośny wywiad "Lewego". Padły zdecydowane słowa. "Jednego Polak nigdy nie wybaczy"

- Nie rozumiem w ogóle, po co ten wywiad był Robertowi potrzebny. Powracanie akurat teraz do jakichś problemów? Żaden timing - mówi wprost Zbigniew Boniek, który był gościem najnowszego wydania "Prawdy Futbolu" .

Boniek punktuje Lewandowskiego. "W życiu jest zawsze tak, że bogatszy przygarnia biedniejszego"

- Robertowi pewnie ktoś coś podpowiada, ale to są złe podpowiedzi. Jeśli chcesz coś powiedzieć na temat afery premiowej, to mówisz to dzień później. Jeżeli uważasz, że Skorupski coś powiedział, to się wypowiadasz na ten temat dzień później. Nie trzeba do tego pół roku przygotowań - uważa Boniek.