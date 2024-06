Boniek prosto z mostu o najbliższym meczu Polaków. Tu widzi dla nich szansę

Tegoroczne mistrzostwa Starego Kontynentu w piłce nożnej nie zawodzą od samego początku . Za nami już czwarty dzień zmagań, a ani razu nie padł bezbramkowy remis. W paru spotkaniach doszło też do wielkich niespodzianek. Blisko niej byli chociażby nasi reprezentanci. Podopieczni Michała Probierza po bramce Adama Buksy wysforowali się na prowadzenie z Holandią . Faworyci później wzięli się w garść i dopiero w końcówce spotkania zapewnili sobie trzy punkty do tabeli. Wstydu jednak nie było. Z postawy "Orłów" dumni są dziennikarze, eksperci oraz kibice.

Austriacy pokazali klasę w meczu z Francuzami. Polacy przerażeni

Za ładną grę awansu niestety nie dają. Starcie z "Oranje" dla "Biało-Czerwonych" to dopiero początek. Kolejnym naszym rywalem będą Austriacy, którzy także zachwycili postronnych fanów, stawiając się Francuzom. "Trójkolorowi" co prawda wielokrotnie groźnie atakowali bramkę strzeżoną przez Patricka Pentza, ale żaden z ich graczy nie pokonał golkipera. Zrobił to samobójczym trafieniem Maximilian Woeber. Wspomniane starcie śledziło mnóstwo Polaków. Fanów z kraju nad Wisłą ciekawiła po prostu obecna dyspozycja najbliższych rywali Roberta Lewandowskiego i spółki.