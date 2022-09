Boniek otwarcie krytykuje Krychowiaka. "Wciąż popełnia te same błędy"

Gdyby Grzegorz Krychowiak wciąż prezentował się na boisku tak, jak choćby w finałach Euro 2016, nikt nie zadawałby dzisiaj pytania, czy ten zawodnik powinien znaleźć się w kadrze na mundial w Katarze. Piłkarz mocno jednak obniżył loty. Coraz trudniej mu nawiązać do dyspozycji sprzed kilku lat.

- Krychowiak w kadrze mi nie przeszkadza. Ale też nie boję się powiedzieć, że w ostatnich dwóch meczach mi się nie podobał. Bo dlaczego mam tego nie powiedzieć? Bo "dzień dobry" mi nie odpowie na ulicy? - tak w rozmowie z WP Sportowe Fakty wyraża swoją opinię Zbigniew Boniek.

Honorowy prezes PZPN podkreśla jednak, że to nie pora, by "Krychę" definitywnie skreślać z grona kandydatów do gry w kadrze.

Zbigniew Boniek: Krychowiak w formie wciąż może pomóc tej reprezentacji

- Wciąż popełnia niestety te same błędy. Krychowiak w formie wciąż może pomóc tej reprezentacji. Niemniej od tak doświadczonego piłkarza wymagam, aby wyciągał wnioski. Według mnie jego problemem jest to, że on chce robić na boisku za dużo rzeczy. A tak się nie da - twierdzi niedawny sternik krajowej federacji.



Selekcjoner Czesław Michniewicz nadal obdarza zaufaniem 32-letniego piłkarza saudyjskiego Al-Shabab. W meczu o bezpośredni awans do finałów MŚ - przeciwko Szwecji w Chorzowie - nie wystawił go jednak w wyjściowej jedenastce. "Krycha" wszedł na murawę po przerwie i wywalczył rzut karny.

W niedzielnym starciu z Walią o pozostanie w dywizji A Ligi Narodów zagrał już od pierwszej minuty. Trzeba jednak przypomnieć, że po części był to wynik kłopotów zdrowotnych innych graczy środka pola - Krystiana Bielika, Jacka Góralskiego i Jakuba Modera.

