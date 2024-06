Boniek odkrył karty przed bojem z Austrią. Stawia tylko jeden warunek

Rezultat meczu z Austrią ma dla reprezentacji Polski kluczowe znaczenie w kontekście awansu do 1/8 finału Euro 2024. Porażka może oznaczać w końcowym rozrachunku utratę szans na wyjście z grupy. Od kilku dni trwa dyskusja, komu należy przydzielić rolę faworyta w tym spotkaniu. Głos w palącej kwestii zabrał krótko przed meczem Zbigniew Boniek. "Co czuję? Jeżeli fizycznie to wytrzymamy, to możemy wygrać, bo mamy lepszych piłkarzy" - napisał w serwisie X.