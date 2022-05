Boniek o Zalewskim: Robi postępy, ale piłkarsko to jeszcze dzieciak

- Nicola robi gigantyczne postępy. Ktoś rzucił jedno zdanie, że piłkarsko to jeszcze dzieciak. I ja bym się z tym zgodził. On czasami wykorzystuje swoje piłkarskie możliwości, ale żeby był zaliczany do zawodników topowych, to musi grać dobrze przez cały rok. Nie wystarczą do tego przebłyski w kilku meczach - zastrzega Boniek na kanale "Prawda Futbolu".

Uważa, że Zalewski ma wszelkie atuty, aby sprostać temu zadaniu.

- Ma technikę użytkową, szybkość, piłka mu nie przeszkadza, dobrze czyta grę, szybko się uczy - wylicza Boniek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boniek o formie Nicoli Zalewskiego: Zobaczymy jak będzie wyglądał za 5-6 miesięcy. WIDEO INTERIA.TV

Tonuje jednak ochy i achy nad dwudziestolatkiem.

Reklama

- Nie ma się co na razie podniecać. Trzeba jeszcze czasu, abyśmy się przekonali, czy Nicola wykorzystał swój potencjał - dodaje.

Boniek zdradził opinię kolegi na temat Nicoli Zalewskiego

Były prezes PZPN-u zdradził historię związaną z występem Zalewskiego na MŚ do lat 20, jakie w 2019 r. odbyły się w Łodzi i w Lublinie.

Gdy Nicola po raz pierwszy przyjechał na zgrupowanie reprezentacji Polski do lat 20 przed MŚ, to zagrał tylko jeden mecz i to fantastycznie. W pozostałych trener na niego nie postawił. Jeden z czołowych piłkarzy tamtej drużyny skomentował: "Ty, ten Nicola słabszą lewą nogą robi wszystko lepiej niż ja swoją lepszą prawą" i to pokazuje jego możliwości opowiadał Zbigniew Boniek.

Całą wypowiedź Bońka znajdziecie na kanale "Prawda Futbolu".

MiBi