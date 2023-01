Od początku 2023 roku reprezentacja Polski formalnie pozostaje bez selekcjonera, bo kontrakt Czesława Michniewicza wygasł 31 grudnia i nie został przedłużony. Polski Związek Piłki Nożnej musi teraz zakontraktować nowego szkoleniowca. Kto nim będzie? Dominuje opinia, że powinien być to obcokrajowiec. Zbigniew Boniek przestrzegł jednak w rozmowie z "Super Expressem", że nie musi to gwarantować dobrych wyników na boisku.

Boniek o wyborze selekcjonera. "Zaufanie zdobywa się mądrością, nie CV"

- Nie ma dla mnie żadnego znaczenia, czy kolejny selekcjoner będzie Polakiem, czy obcokrajowcem. To obecny prezes PZPN musi podjąć decyzję. Natomiast widzę, że my jesteśmy na tyle... upośledzeni umysłowo, że wydaje się nam, iż zagraniczny trener będzie rozwiązaniem wszystkich kłopotów. U nas często odbijamy się od ściany do ściany. Chcemy Roberto Martineza. Zaznaczam, że cenię całą jego pracę wykonaną z reprezentacją Belgii, ale on w Katarze nie wyszedł z grupy, a równolegle wyrzuciliśmy do rynsztoka Czesława Michniewicza, choć on taki awans wywalczył - powiedział.