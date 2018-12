W kończącym się 2018 roku piłkarska reprezentacja Polski znalazła się w kryzysie. Prezes PZPN-u Zbigniew Boniek zapewnia jednak, że "Biało-Czerwoni" awansują na Euro 2020.

Mijający rok był dla Orłów najgorszy od lat: fatalny występ na mundialu, wygrane tylko w trzech z 13 spotkań.

Po mistrzostwach świata w Rosji Adama Nawałkę na stanowisku selekcjonera zastąpił Jerzy Brzęczek. Jego dotychczasowy bilans nie jest imponujący. Kadra pod wodzą Brzęczka nie wygrała żadnego z sześciu spotkań, trzy remisując i trzy przegrywając.

2 grudnia rozlosowano grupy eliminacyjne Euro 2020. "Biało-Czerwoni" w przyszłym roku będą rywalizować z Austrią, Słowenią, Macedonią, Izraelem i Łotwą.

- Jak wygramy wszystko u siebie, na sto procent pojedziemy na mistrzostwa Europy, bo na wyjeździe tych siedem-osiem punktów spokojnie zdobędziemy - mówił dziś Boniek w programie "Cafe Futbol" w Polsacie Sport.

- Zdajemy sobie sprawę, że jest to grupa, z której trzeba wyjść, jest to grupa, która stwarza nam dobre perspektywy, natomiast nie będziemy się pojedynkować, nie będziemy deklarować, że wychodzimy, że jest łatwo, bo to do niczego nie prowadzi - podkreślił prezes PZPN-u.

- Wiara i pewność siebie nie przejawia się deklaracjami w gazecie. Przed mistrzostwami świata piłkarze deklarowali, że jadą po medal, po to, po tamto. Im więcej się robi deklaracji na zewnątrz, tym mniej się w to wierzy - mówił.

- Powiedziałem, jak zostałem prezesem, że pojedziemy na mistrzostwa Europy i pojechaliśmy. Powiedziałem, że pojedziemy na mistrzostwa świata i pojechaliśmy. Mówię wam, spokojnie, pojedziemy na mistrzostwa Europy. Tylko dajcie spokojnie pracować, nie bawmy się w deklaracje. I koniec - podsumował.

