Boniek nie zostawił suchej nitki na reprezentancie Polski. Padły ostre słowa

Ostatnie spotkanie reprezentacji Polski wywołało wiele emocji w rodzimej przestrzeni publicznej. Choć wynik pozwolił nam wspiąć się na drugie miejsce w tabeli, to jednak styl, w jakim osiągnęli to "Biało-Czerwoni" pozostawiał jeszcze wiele do życzenia. Szczególnie rozczarowująca była gra Matty'ego Casha, który na tle znacznie mniej rozpoznawalnych rywali nie zaprezentował się zbyt okazale. Kilka słów na temat zawodnika Aston Villi wypowiedział Zbigniew Boniek, który w rozmowie z "Prawdą Futbolu" wyraźnie podkreślił, że oczekuje od niego zdecydowanie więcej.