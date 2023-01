Boniek nie zgadza się z wizją PZPN. "Czemu ma służyć?"

"A czemu ma służyć rola dyrektora sportowego reprezentacji? Jeden już jest i to bardzo dobry, cała logistyka to dyrektor Zaręba i Gawriolek (znakomici), oprawa medialna to rzecznik i ŁNP (bardzo dobrzy). Sponsorzy obsługiwani przez dział marketingu. Jak już to Ambasador" - napisał na Twitterze Boniek.