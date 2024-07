Boniek nie oszczędził Polaków, wbił im kolejną szpilkę. "To nie objaw inteligencji"

Zbigniew Boniek wrócił do słynnego wpisu. Nie miał litości

Kilka dni po napisaniu wspomnianych wyżej słów, popularny "Zibi" znów wziął na tapet aktywność w internecie obecnych reprezentantów kraju. O słynnego tweeta zapytali go dziennikarze TVP Sport. "X to nie jest medium, na którym wyraża się jakieś swoje najpoważniejsze uczucie. To jest po to, żeby się komunikować, a nie prowadzić jakąś politykę. (...) Jedziesz na wakacje? Bardzo dobrze, masz do tego prawo. Baw się, ciesz się ze swoją żoną i bliskimi. Rób tam co ci się podoba. Wrzucanie takich zdjęć to nie jest jednak objaw wielkiej inteligencji. Tylko o to mi chodziło" - wyjaśnił w programie "Euro Fest".