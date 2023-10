Boniek nie ma złudzeń. "Płacz i narzekanie". Zostały play offy

Reprezentacja Polski we wstydliwy sposób zremisowała 1:1 z Mołdawią w eliminacjach do mistrzostw Europy i mocno utrudniła sobie drogę awansu do tej imprezy. Co prawda "Biało-Czerwoni" wciąż mogą mieć nadzieję, że jednak uda się zagrać na Euro 2024, ale musimy się oglądać na to, co zrobią rywale. Po meczu były prezes PZPN Zbigniew Boniek przyznał wprost, że trzeba nastawić się na baraże. A "płacz i narzekanie" nic nie zmienią.