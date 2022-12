"Biało-Czerwoni" wygrali na mundialu tylko jeden mecz - przeciwko Arabii Saudyjskiej (2:0). Ten wynik oraz bezbramkowy remis w starciu z Meksykiem wystarczyły, by awansować do 1/8 finału mimo porażki z Argentyną (0:2). W fazie pucharowej na kadrę Czesława Michniewicza czekali obrońcy tytułu, Francuzi. Dali naszej drużynie lekcję gry, zwyciężając bez większego kłopotu 3:1.

Tuż po końcowym gwizdku tego starcia wokół polskiej drużyny atmosfera mocno się zagęściła. Już pomeczowe wypowiedzi Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego, między wierszami dające do zrozumienia, że defensywny styl gry kadry nie przypadł im do gustu podgrzały temperaturę. Nerwowo było także podczas konferencji prasowej, gdy selekcjoner odgryzł się jednemu z dziennikarzy Interii, kąśliwie odpowiadając. "Zastanawiam się, proszę się nie obrazić, że redakcja wysyła pana na mistrzostwa świata i pan posługuje się tym, co powiedzieli inni, a nie jest pan w stanie, nie chce pan zadać swojego pytania" - mówił.