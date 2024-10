Boniek jednoznacznie o deklaracjach Wojciecha Szczęsnego. "Puste słowa"

Wojciech Szczęsny piłkarzem Barcelony. Oficjalnie ta wiadomość zostanie podana w środę, ale już wiadomo, że bramkarz nie wytrzymał na emeryturze długo. W nowym klubie będzie co najmniej do końca tego sezonu. Czy powrót do grania oznacza także powrót do reprezentacji Polski? W sprawie sytuacji 34-letniego Szczęsnego jednoznacznie wypowiedział się Zbigniew Boniek, medalista mistrzostw świata i były prezes PZPN-u.