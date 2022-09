Boniek broni Paulo Sousę. "Znakomity trener, beze mnie był osamotniony"

Paulo Sousa był trenerem reprezentacji Polski przez niespełna rok - od drugiej połowy stycznia do końcówki grudnia 2021. W tym czasie wziął udział m.in. w mistrzostwach Europy, na których co prawda wielkich sukcesów z "Biało-Czerwonymi" nie osiągnął, natomiast jego posada w żadnym momencie nie była zagrożona - wręcz przeciwnie, raczej spodziewano się dalszej współpracy Portugalczyka z PZPN.

Nagle jednak, w zasadzie z dnia na dzień, Sousa ogłosił, że chciałby rozwiązać swoją umowę - i ostatecznie dopiął swego, przenosząc się koniec końców do brazylijskiego Flamengo, w którym notabene już od pewnego czasu nie pracuje. Tak czy inaczej w Polsce stał się jedną z najbardziej nielubianych postaci związanych z futbolem.

Są jednak osoby, które biorą szkoleniowca w obronę - do tego grona należy Zbigniew Boniek, który jednak podkreśla przede wszystkim zdolności 52-latka, nie zaś aspekt dotyczący jego zachowania pod koniec ubiegłego roku. Były piłkarz i były szef krajowej federacji podzielił się paroma interesującymi spostrzeżeniami w programie Małgorzaty Domagalik "Niech gadają" na Kanale Sportowym.

Zbigniew Boniek: Paulo Sousa po moim odejściu czuł się osamotniony

"Sousa był znakomitym trenerem" - orzekł bez ogródek Boniek. "Miał postawione zadanie, które wykonał. Mieliśmy zająć pierwsze lub drugie miejsce w eliminacjach do mistrzostw świata i to się stało. Miał pecha, bo nie wygrał żadnego ważnego meczu, ale ja nie przypominam sobie jego fatalnego meczu. Uważam, że dał tej drużynie dobrego kopa" - dodał.

"Po moim odejściu, według mnie, poczuł się trochę osamotniony. Nie miał już interlokutora, jakiego miał we mnie" - uważa Boniek, który dopowiedział, iż Sousa działał później w stresie i zrobił błąd mają opcję odejścia. "Jakbym ja był prezesem, to Paulo Sousa byłby trenerem i nie poszedłby do Flamengo, nie byłoby takiego problemu. Nastąpiło wiele rzeczy, który spowodowały, że stało się, jak się stało" - skwitował.

Paulo Sousa we Włoszech? Mógłby trenować... Polaków

Tymczasem Portugalczyk szykuje się - jak się zdaje - do objęcia kolejnego zespołu i po raz kolejny w jego karierze może to być włoska drużyna. Zdaniem mediów z Półwyspu Apenińskiego jest on łączony z Hellasem Werona lub... turyńskim Juventusem. W obu przypadkach współpracowałby z Polakami, bo w Hellasie znajdują się obecnie Paweł Dawidowicz i Mateusz Praszelik, a w "Juve" Wojciech Szczęsny i Arkadiusz Milik.

W swoim menedżerskim CV 52-latek ma też takie drużyny jak Girondins Bordeaux czy Fiorentina. Największe sukcesy odnosił jednak m.in. z Maccabi Tel Awiw i FC Basel, z którymi zdobył krajowe mistrzostwa. Obecnie pozostaje bez zatrudnienia od 10 czerwca.