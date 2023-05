Bolesny spadek Glika aż do trzeciej ligi. Co z jego przyszłością?

Benevento o spadek "prosiło" się już od dłuższego czasu, bo na zwycięstwo czekało niemal 3 miesiące, od 18 lutego. W tym czasie zdobyło ledwie 6 punktów, ale wciąz utrzymywało teoretyczne szanse na utrzymanie. Te skończyły się w sobotę, mimo zwycięstwa 2:1 nad Modeną. Swój mecz zremisowała bowiem zajmująca ostatnie barażowe miejsce Brescia, która była jedyną bezpieczną drużyną mogącą zostać ewentualnie jeszcze dogonioną przez zespół Kamila Glika.

Mimo wygranej z Modeną, Benevento, w którym gra Kamil Glik, spadło do Serie C / Getty Images

Kamil Glik spadł z Benevento do Serie C

Sam reprezentant Polski w kluczowym okresie dla obecnej sytuacji Benevento był nieobecny, bo leczył kontuzję kolana. Do gry wrócił w połowie kwietnia, wystąpił w pełnym wymiarze w trzech kolejnych spotkaniach. Przed tygodniem z powodu żółtych kartek pauzował w meczu z Citadellą, a z Modeną zabrakło go nawet na ławce rezerwowych. Być może już w koszulce Benevento go nie zobaczymy.

Wraz z końcem sezonu wygasa kontrakt Kamila Glika z Benevento / Getty Images

Jego umowa z klubem wygasa z końcem czerwca i trudno przewidywać, by przy takim rozwoju zdarzeń została przedłużona. Na początku roku menedżer reprezentanta Polski Jarosław Kołakowski mówił, że nie wyklucza pozostania piłkarza we Włoszech. W polskich mediach pojawiały się z kolei plotki o możliwym powrocie Glika do Polski.

Kamil Glik w tym sezonie zagrał łącznie w 17 meczach Benevento, strzelając gola w Pucharze Włoch. Kibice docenili w pewnym momencie jego zaangażowanie w losy drużyny, szczególnie tuż po zakończeniu mundialu. Kiedy większość kadrowiczów po powrocie z Kataru udała się na urlopy, to Glik ruszył momentalnie do Włoch i już kilka dni po meczu z Francją był na boisku, by walczyć o punkty w Serie B.

Kamil Glik / Getty Images