- W tym meczu nic nie poszło zgodnie z naszą myślą, tak jak to sobie wyobrażaliśmy. Kiedy w pierwszych minutach traci się dwa gole, trudno jest zrozumieć to, jak miała wyglądać nasza gra, to, na co zawodnicy byli przygotowani. Jeśli szybko zaczyna się przegrywać, to ciężko zrozumieć pozostałe aspekty gry. Dziś wiele rzeczy poszło nie tak i biorę za to odpowiedzialność. Zawodnicy próbowali, starali się, ale nie zawsze zachowywaliśmy się odpowiednio. Musimy teraz ułożyć pewne rzeczy w naszych głowach, musimy przeanalizować to, co poszło nie tak - powiedział Santos na pomeczowej konferencji prasowej.