Bolesna lekcja futbolu. Ronaldo i spółka ograli Polaków. Burza na sam koniec

Reprezentacja Polski rozpoczęła Ligę Narodów od wyjazdowego zwycięstwa 3:2 ze Szkocją. Kilka dni później podopieczni trenera Michała Probierza przegrali w Osijeku 0:1 z Chorwatami. Dzisiejszy mecz z Portugalią miał wskazać nam nieco bardziej jednoznacznie, w którą stronę zmierza nasza kadra.

W jej składzie doszło doszło do jednej gruntownej zmiany. Na pozycji defensywnego pomocnika nie wystąpił już Piotr Zieliński, lecz - zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami - absolutny debiutant Maxi Oyedele , który został rzucony na głęboką wodę.

Dobry początek, a potem gole Portugalii

Polacy rozpoczęli mecz odważnie, z impetem, ruszając na rywala. W rolę skrzydłowego wcielił się nawet nasz obrońca - Sebastian Walukiewicz, kończąc swój rajd prawą flanką groźnym dośrodkowaniem. Później do głosu doszli Portugalczycy. A bliski strzelania gola był nie kto inny, a sam Cristiano Ronaldo. Pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki mógł skorzystać z feralnego zagrania Jana Bednarka, lecz z kilku metrów trafił w poprzeczkę. Nie minęło kilka chwil a nasi kibice znów mogli odetchnąć z ulgą. W 15. minucie piłkę tuż przed naszą "szesnastką" otrzymał Bruno Fernandes. Nie myśląc zbyt długo przyjął ją i huknął w stronę bramki. Uratowała nas tylko genialna interwencja Łukasza Skorupskiego.

Nasza defensywa de facto tylko stała i patrzyła, gdy Ruben Neves zagrywał piłkę z głębi pola do Bruno Fernandesa, który natychmiast posłał ją w stronę Bernardo Silvy. Pomocnikowi Manchesteru City pozostało tylko wykończyć całą akcję pewnym strzałem. I tak też uczynił.

I tak mijały kolejne minuty. A na murawie działo się niewiele. Ofensywę naszej ekipy mieli spróbować rozruszać kolejni rezerwowi - Kacper Urbański oraz Michael Amayaw. Ten pierwszy zrobił to błyskawicznie. Odegrał bowiem kluczową rolę w akcji, po której Piotr Zieliński trafił na 1:2. Była 82. minuta. Na nowo rozpaliła się więc nadzieja, której Portugalczycy nie byli w stanie ugasić szybkim golem, zamykającym definitywnie mecz.

Naszą nadzieją był jeszcze VAR, ale arbiter wskazał na środek boiska. Przegraliśmy więc na PGE Narodowym 1:3. I to przegraliśmy całkowicie zasłużenie.

Ze Stadionu Narodowego - Tomasz Brożek

Statystyki meczu Polska 1 - 3 Portugalia Posiadanie piłki 40% 60% Strzały 11 18 Strzały celne 4 7 Strzały niecelne 6 6 Strzały zablokowane 1 5 Ataki 72 117

Cristiano Ronaldo w barwach reprezentacji Portugalii / Patricia DE MELO MOREIRA / AFP / Halldor KOLBEINS / AFP

Kapitan reprezentacji Polski - Robert Lewandowski / Grzegorz Wajda/REPORTER