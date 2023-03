- Czesi byli bardzo agresywni i szybko ułożyli sobie ten mecz. W ciągu pierwszych 15-20 minut byli dużo lepsi i to wykorzystali. Przy wyniku 0:2 chcieliśmy odrabiać straty. Wiedzieliśmy, że ta jakość w naszym zespole jest. Niestety, padła trzecia bramka, a my za późno łapaliśmy kontakt. Nie byliśmy już w stanie wrócić do tego meczu - przyznał po meczu wyraźnie podłamany Robert Gumny.