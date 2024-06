Bolesna ironia, reprezentacja Polski ofiarą. Trudno uwierzyć, że to się stało

W tej potyczce padł bezbramkowy remis (notabene to pierwsza taka sytuacja na obecnym turnieju), a to oznaczało, że "Biało-Czerwoni" jako pierwsi spośród wszystkich drużyn pożegnali marzenia o fazie pucharowej. Z tym wszystkim wiąże się do tego jeszcze kilka ciekawych, dodatkowych wątków.

