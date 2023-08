Bojkot kadry na Narodowym? Duże zaskoczenie, PZPN nie wahał się ujawnienia

20 czerwca reprezentacja Polski doświadczyła jednego z największych blamaży w swojej historii - w Kiszyniowie, w spotkaniu w ramach eliminacji do Euro 2024, podopieczni Fernando Santosa ulegli bowiem 2:3 graczom Mołdawii , choć po pierwszej połowie prowadzili już 2:0.

Jak się jednak okazało, bolesna porażka była jedynie przedsmakiem kolejnych złych zdarzeń dotyczących kadry - w mniej lub bardziej bezpośredni sposób. Wkrótce bowiem doszło do zaognienia się konfliktu między Grzegorzem Krychowiakiem i jego bratem a lekarzem drużyny narodowej Jackiem Jaroszewskim i fizjoterapeutą Pawłem Bambrem, a do tego wyszło na jaw, że na pokładzie samolotu lecącego do stolicy Mołdawii z oficjalną delegacją PZPN podróżował skazany niegdyś za korupcję Mirosław Stasiak.