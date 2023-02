Bohater Polaków na mundialu ma problem! Co zrobi Fernando Santos?

Po powrocie z mistrzostw świata zagrał jeszcze w ligowym spotkaniu dla Sampdorii przeciwko Sassuolo , ale już wtedy dopinany był jego transfer do Napoli . W Neapolu Polak jest jednak jedynie rezerwowym, pozostając w cieniu Giovanniego Di Lorenzo.

Bartosz Bereszyński: Robię wszystko, żeby być w optymalnej formie

- To, że nie gram regularnie, jest dla mnie nową sytuacją. Przez okres poprzednich dziesięciu lat prawie zawsze byłem zawodnikiem podstawowym. Oczywiście wiedziałem, że przechodzę do na tę chwilę najlepszego klubu we Włoszech. Ta układanka dobrze funkcjonuje, brakowało tutaj tylko prawego obrońcy, który ma być opcją zapasową - przyznał bez ogródek Bereszyński w rozmowie z Polsat Sport Premium.