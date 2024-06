Bohater Polaków może zmienić klub. Mistrz kraju zainteresowany Buksą

Reprezentacja Polski, pomimo dobrze ocenianej gry, niestety uległa w swym pierwszym spotkaniu na Euro 2024 przeciwko Holandii 1:2. W piątek 21 czerwca "Biało-Czerwoni" zmierzą się tymczasem z Austrią i będzie to bez wątpienia kluczowe spotkanie w kwestii ich dalszej gry na zorganizowanym w Niemczech turnieju.

Wiele osób zastanawia się, czy uda się wykurować do tego czasu Robertowi Lewandowskiemu, a także, czy Michał Probierz znajdzie miejsce dla bohatera pierwszego spotkania, strzelca jedynego gola Adama Buksy. Nasz napastnik pokazał się w starciu z Holendrami z bardzo dobrej strony, ale przed turniejem raczej nikt nie typował go do gry w pierwszym składzie. Reklama

Mimo wszystko Buksa ma za sobą dobry sezon, co zauważają nie tylko fani w Polsce. Może się okazać, że już niebawem zmieni otoczenie i z Turcji przeniesie się do Danii.

Bohater Polaków zmieni klub? Poważne zainteresowanie

Adam Buksa latem 2022 roku przeniósł się ze Stanów Zjednoczonych do Francji. Polak zamienił New England Revolution na RC Lens za jedną z najwyższych kwot w historii francuskiego zespołu, a więc dokładnie 6 milionów euro. Wydawało się, że Buksa przychodzi do Europy jako piłkarz względnie ukształtowany i gotowy do walki o swoje miejsce w składzie. Niestety jednak sytuacja w nowych okolicznościach była bardzo daleka od takiej, jakiej wszyscy by oczekiwali.



Przeszkadzały mu kontuzje, nie mógł się rozwinąć we Francji, dlatego zdecydował się na zmianę otoczenia i roczne wypożyczenie do tureckiego Antalyasporu. I był to znakomity ruch, bo Polak strzelił 16 bramek i walczył o koronę króla strzelców. To sprawiło, że przyciągnął uwagę wielu klubów. Sporo pisało się o zainteresowaniu Trabzonsporu, który szykuje się do walki o Ligę Europy. Tyle, że Buksa może pójść półkę wyżej. Reklama

"Sportowe Fakty" przekazały bowiem, że zainteresowanie Polakiem wykazuje mistrz Danii, ekipa FC Midtjylland. Transfer polskiego snajpera miałby pomóc im w walce o fazę grupową Ligi Mistrzów. To ciekawy kierunek, ale z pewnością po Euro Buksa może liczyć na kolejne oferty. A im lepiej spisze się w kolejnych meczach, tym bardziej atrakcyjne będą.