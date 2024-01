Podczas sobotniej Gali Mistrzów Sportu (na której pojawił się po raz pierwszy w życiu) 38-latek wrócił pamięcią do tamtych chwil. - Nie spodziewałem się, że moja kariera potoczy się w ten sposób. Zawsze podchodziłem do wszystkiego z dystansem, krok po kroku. Mówiąc w żargonie piłkarskim - skupiałem się na meczu, który jest w następnej kolejce, a nie na tym za pięć kolejek. Teraz patrzą na to wszystko z boku i widzę, jak szybko minął ten czas - powiedział emerytowany sportowiec.

Zapytany o to, czy wyraz "dziękuję" jest jego słowem 2023 roku, odpowiedział:

Kiedy kończy się karierę i ma się świadomość ogromu wsparcia, które otrzymało się od ludzi, słowo "dziękuję" jest zdecydowanie najlepsze. Należy się tym wszystkim, którzy pomagali mi na boisku, w szatni, ale też w codziennym życiu. ~ Jakub Błaszczykowski

Błaszczykowski wypowiedział się o reprezentacji Polski

Podczas wspomnianej gali Błaszczykowski odebrał nagrodę Superczempion 2023 . To statuetka przyznawana nie tylko za osiągnięcia sportowe, ale również wyjątkową postawę na co dzień. - Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. Nie do końca mam przekonanie, że na nie zasługuję, ale dziękuję za ten wybór. Przez całą swoją karierę dawałem z siebie wszystko na boisku i starałem się być dobrym człowiekiem poza nim. Sukcesów sportowych mogło być więcej, mogło być mniej, teraz nie ma to już znaczenia. Wiem jedno - zawsze grałem na 100 procent i dziś mogę ze spokojem patrzeć w lustro - przyznał były kapitan kadry.

Błaszczykowski odpowiedział także na pytania związane z aktualną dyspozycją reprezentacji. Przypomnijmy - podopieczni Michała Probierza nie zdołali awansować bezpośrednio na Euro 2024 i będą musieli walczyć o wyjazd do Niemiec w barażach. - Wszyscy życzymy sobie awansu na Euro. Na pewno nie będzie to łatwe, natomiast ja wierzę w reprezentację. Zawsze to mówiłem i teraz też będę to powtarzał. Myślę, że wiara w sporcie jest bardzo ważna i może pomóc w osiągnięciu sukcesów - stwierdził.

Na koniec 38-latek udzielił cennej rady kadrowiczom.

Na końcu wszystko weryfikuje boisko. Każdy mecz zaczyna się od wyniku 0:0, nikt nie może dopisać sobie punktów z góry. Trzeba podejść do tego w ten sposób. A my, jako kibice, w kwietniu będziemy już mądrzejsi. ~ Jakub Błaszczykowski

Polacy muszą przejść dwuetapowe baraże. W półfinale zmierzą się z Estonią, zaś w finale - z Walią lub Finlandią.

Jakub Żelepień, Interia

